Внаслідок атаки на Селидове росіяни пошкодили квартиру

Вранці у вівторок, 8 жовтня, окупаційна армія РФ атакувала Селидове Донецької області. Пошкоджено квартиру. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«О 05:30 відбувся ворожий артилерійський обстріл міста Селидове. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 квартиру (вікна, балкон, двері)», — йдеться у повідомленні.



Інформації про загиблих та жертви немає.



Раніше ми писали, що 8 жовтня обстріляли з артилерії селище Цукурине Селидівської громади на Донеччині. Одна людина постраждала.