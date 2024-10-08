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Атака на нефтебазу в Феодосии: ВСУ ударили по ней ракетами ATACMS, там взорвалась еще одна цистерна

08 октября 2024, 22:39

Атака на нефтебазу в Феодосии: ВСУ ударили по ней ракетами ATACMS, там взорвалась еще одна цистерна

Пожар на нефтебазе в Феодосии. Фото: соцсети Пожар на нефтебазе в Феодосии. Фото: соцсети

8 октября в 20:39 взорвалась еще одна цистерна на нефтебазе в городе Феодосия в оккупированном Крыму. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщили в Телаграм-канале «Крымский ветер».

Пожар на нефтебазе продолжается вторые сутки.

Как сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники, по нефтебазе ударили две ракеты ATACMS.

Изначально были повреждены две цистерны: одна наполняемостью в 10 000 кубометров, вторая – в 5000. Произошел разлив топлива, который привел к пожару. Также поврежден наливной трубопровод дизельного топлива.

Напомним, что по нефтебазе в Феодосии ВСУ ударили ночью 7 октября.

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