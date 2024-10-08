Атака на нафтобазу у Феодосії: ЗСУ вдарили по ній ракетами ATACMS, там вибухнула ще одна цистерна

Пожежа на нафтобазі у Феодосії. Фото: соцмережі

8 жовтня о 20:39 вибухнула ще одна цистерна на нафтобазі в місті Феодосія в окупованому Криму. Про це з посиланням на місцевих мешканців повідомили у Телаграм-каналі «Кримський вітер».



Пожежа на нафтобазі триває другу добу.



Як повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела, по нафтобазі вдарили дві ракети ATACMS.



Спочатку були пошкоджені дві цистерни: одна наповнюваністю 10 000 кубометрів, друга – 5000. Відбувся розлив палива, який призвів до пожежі. Також пошкоджено наливний трубопровід дизельного пального.

Нагадаємо, що по нафтобазі у Феодосії ЗСУ вдарили вночі 7 жовтня.