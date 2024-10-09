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Оккупанты ударили по гериатрическому центру на Херсонщине: пострадали двое медработников

09 октября 2024, 09:22

Оккупанты ударили по гериатрическому центру на Херсонщине: пострадали двое медработников

РФ ударила по гериатрическому центру на Херсонщине. Фото: Офис Генпрокурора РФ ударила по гериатрическому центру на Херсонщине. Фото: Офис Генпрокурора

Ночью российские оккупанты ударили по гериатрическому центру на Херсонщине, пострадали двое медработников — начато расследование. Об этом говорится в заявлении Офиса Генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 9 октября около 02:00 военные армии РФ из артиллерийского оружия обстреляли Степановку в Херсонском районе.

«Попали по территории гериатрического центра. Ранения получили двое медицинских работников», — заявили в офисе генерального прокурора Украины. 

Ранее в результате обстрела Донецкой области россиянами погиб житель Константиновки, еще 11 людей получили ранения.

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