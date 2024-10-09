РФ ударила по гериатрическому центру на Херсонщине. Фото: Офис Генпрокурора

Ночью российские оккупанты ударили по гериатрическому центру на Херсонщине, пострадали двое медработников — начато расследование. Об этом говорится в заявлении Офиса Генерального прокурора.



Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, 9 октября около 02:00 военные армии РФ из артиллерийского оружия обстреляли Степановку в Херсонском районе.



«Попали по территории гериатрического центра. Ранения получили двое медицинских работников», — заявили в офисе генерального прокурора Украины.



Ранее в результате обстрела Донецкой области россиянами погиб житель Константиновки, еще 11 людей получили ранения.