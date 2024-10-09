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Окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщині: постраждали двоє медпрацівників

09 жовтня 2024, 09:22

Окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщині: постраждали двоє медпрацівників

РФ завдала удару по геріатричному центру на Херсонщині Фото: Офіс Генпрокурора РФ завдала удару по геріатричному центру на Херсонщині Фото: Офіс Генпрокурора

Вночі російські окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщині, постраждали двоє медпрацівників — розпочато розслідування. Про це йдеться у заяві Офісу Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 9 жовтня близько 02:00 військові армії РФ з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі.

«Поцілили по території геріатричного центру. Поранення дістали двоє медичних працівників», - заявили в офісі генерального прокурора України.

Раніше внаслідок обстрілу Донецької області росіянами загинув мешканець Костянтинівки, ще 11 людей дістали поранення.

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