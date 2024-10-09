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Российская чиновница возглавила «налоговую» на оккупированной Луганщине: она успела поработать в фейковой «ДНР»

09 октября 2024, 21:21

Российская чиновница возглавила «налоговую» на оккупированной Луганщине: она успела поработать в фейковой «ДНР»

Новая так называемая глава «налоговой» на оккупированной Луганщине Ирина Климова. Фото: «ЛИЦ» Новая так называемая глава «налоговой» на оккупированной Луганщине Ирина Климова. Фото: «ЛИЦ»

Гражданка РФ Ирина Климова возглавила так называемое «Управление Федеральной налоговой службы по ЛНР». Об этом сообщило местное пророссийское издание «ЛИЦ».

Подобный «приказ» Министерство финансов России выдало 4 октября.

Климова родилась в 1972 году в городе Нальчик Кабардино-Балкария. В российских налоговых органах работала с 1996 по 2023 год.

С 2023-го была «заместителем руководителя УФНС по ДНР».

Напомним, что суд ужесточил приговор главе группировки «ЛНР» Леониду Пасечнику, который последовательно создавал условия для оккупации Луганщины.

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