Новая так называемая глава «налоговой» на оккупированной Луганщине Ирина Климова. Фото: «ЛИЦ»

Гражданка РФ Ирина Климова возглавила так называемое «Управление Федеральной налоговой службы по ЛНР». Об этом сообщило местное пророссийское издание «ЛИЦ».



Подобный «приказ» Министерство финансов России выдало 4 октября.



Климова родилась в 1972 году в городе Нальчик Кабардино-Балкария. В российских налоговых органах работала с 1996 по 2023 год.



С 2023-го была «заместителем руководителя УФНС по ДНР».

Напомним, что суд ужесточил приговор главе группировки «ЛНР» Леониду Пасечнику, который последовательно создавал условия для оккупации Луганщины.