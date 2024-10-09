Російська чиновниця очолила «податкову» на окупованій Луганщині: вона встигла попрацювати у фейковій «ДНР»

Нова так звана глава «податкової» на окупованій Луганщині Ірина Клімова. Фото: «ЛІЦ»

Громадянка РФ Ірина Клімова очолила так зване «Управління Федеральної податкової служби по ЛНР». Про це повідомило місцеве проросійське видання «ЛІЦ».



Подібний наказ Міністерство фінансів Росії видало 4 жовтня.



Клімова народилася в 1972 році в місті Нальчик Кабардино-Балкарія. У російських податкових органах працювала з 1996 до 2023 року.



З 2023-го була «заступницею керівника УФПС по ДНР».

Нагадаємо, що суд посилив вирок голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику, який послідовно створював умови для окупації Луганщини.