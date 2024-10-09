ВСУ и СБУ поразили базу хранения «шахедов» в Краснодарском крае РФ: там были сотни беспилотников

Последствия удара по базе хранения «шахедов» в Краснодарском крае РФ. Фото: кадр из видео

9 октября ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями СБУ атаковала базу хранения БПЛА «Шахед» вблизи поселка Октябрьский в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.



Там хранились около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.



«Уничтожение базы хранения БПЛА «Шахед» существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел», – отметили в Генштабе.

Напомним, что ночью 7 октября ВСУ ракетами ATACMS ударили по нефтебазе в городе Феодосия в оккупированном Крыму. Там возник масштабный пожар.