ЗСУ та СБУ уразили базу зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ: там були сотні безпілотників

Наслідки удару з урахуванням зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ. Фото: кадр із відео

9 жовтня ударна група угруповання сил та засобів Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами СБУ атакувала базу зберігання БПЛА «Шахед» поблизу селища Октябрський у Краснодарському краї РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.



Там зберігалися близько 400 ударних дронів. За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучення в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація.



«Знищення бази зберігання БПЛА «Шахед» суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що вночі 7 жовтня ЗСУ ракетами ATACMS вдарили по нафтобазі в місті Феодосія в окупованому Криму. Там виникла масштабна пожежа.