Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области: шесть человек погибли, еще восемь – ранены

Российские войска баллистическими ракетами ударили по портовой инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.



По его словам, повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы – контейнеровоз Shui Spirit.



«Это уже третье иностранное судно, атакованное Россией за последние четыре дня», – рассказал Кулеба.



Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате атаки шесть человек погибли, еще восемь – получили ранения.



«Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – граждане Украины. Им предоставляется вся необходимая помощь», – отметил начальник Одесской ОВА.

Напомним, что вечером 8 октября российская авиация сбросила авиабомбы на Константиновку, в результате чего один человек погиб, еще шесть – получили ранения.