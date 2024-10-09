Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області: шість людей загинули, ще вісім – поранені

09 жовтня 2024, 22:52

Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області: шість людей загинули, ще вісім – поранені

Російські війська балістичними ракетами вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, пошкодження отримало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз Shui Spirit.

«Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією за останні чотири дні», – розповів Кулеба.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок атаки шість людей загинули, ще вісім – отримали поранення.

«Четверо поранених перебувають у важкому стані. Усі постраждалі – громадяни України. Їм надається вся необхідна допомога», – наголосив начальник Одеської ОВА.

Нагадаємо, що ввечері 8 жовтня російська авіація скинула авіабомби на Костянтинівку, внаслідок чого одна людина загинула, ще шість – отримали поранення.

ТЕГИ

Люди
Олексій Кулеба Олег Кіпер
Місця
Одеська область
Організації
Армія РФ
Інше
Війна Загиблі Поранені Порт ракетний удар Корабель

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Рамштайн скасували. Обстріл Брянської області РФ
21:21
Російська чиновниця очолила «податкову» на окупованій Луганщині: вона встигла попрацювати у фейковій «ДНР»
17:59
Російські окупанти закатували до смерті місцевого мешканця Каховки — ЗМІ
23:00
Головне за день: Як ЗСУ евакуювали з Вугледару. Понад 30 поранених у Харкові
17:57
Окупанти через порт Маріуполя вкрали 180 тисяч тонн українського зерна
23:33
Головне за день: Удар по нафтотерміналу РФ у Криму. 20 поранених у Херсоні
21:34
«ДНР»: Якість очищення стічних вод в окупації «кульгає»
19:25
Обстріл Горлівки: поранено жінку, знеструмлено фільтрувальну станцію
18:22
Суд РФ ув'язнив у колонію мешканку Маріуполя за звинуваченням у підготовці теракту
11:11
Сім'ю офіцера ВМС України евакуювали з Криму під носом у ФСБ
22:00
Головне за день: Атака на Костянтинівку та Краматорськ. Наслідки захоплення Вугледару
23:00
Головне за день: У Вугледарі ще залишаються люди. Окупанти продовжують атакувати Донеччину
15:59
«ДНР»: Дрони атакують Горлівку
13:53
ЗСУ вдарили по трьох командних пунктах військ РФ, один з них — в Авдіївці ►
11:29
Окупанти кажуть, що поки що не можуть евакуювати із захопленого Вугледару мирних жителів
09:54
У Горлівці знову атакували будівлю окупаційної адміністрації
09:00
В окупованій Горлівці дрон атакував автобус, є поранені
23:00
Головне за день: В Енергодарі підірвали «начальника охорони» ЗАЕС. Армія РФ підходить до центру Торецька
22:35
Вуглецю захоплено. Скільки РФ готова виділити на захоплені регіони у 2025 році – дайджест окупації ►
19:55
Україна завдала удару в районі Донецька: знищено 20 військових, серед них 6 офіцерів КНДР — ЗМІ
усі новини
23:40
У Донецькій області сотні дітей залишаються у зоні активних бойових дій
23:15
Родинське вже три тижні залишається без світла, у місті є проблеми з водою та зв'язком. У чому причина
23:00
Головне за день: Рамштайн скасували. Обстріл Брянської області РФ
22:52
Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області: шість людей загинули, ще вісім – поранені
22:20
ЗСУ та СБУ уразили базу зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ: там були сотні безпілотників
21:21
Російська чиновниця очолила «податкову» на окупованій Луганщині: вона встигла попрацювати у фейковій «ДНР»
19:48
«Ситуація на полі бою створює можливість»: Зеленський заявив про реальний шанс завершити війну не пізніше 2025 року
19:00
Зеленський розповів, коли буде готовий документ із умовами справедливого завершення війни
17:59
Російські окупанти закатували до смерті місцевого мешканця Каховки — ЗМІ
17:53
Російська армія просунулася в Торецьку та біля Вугледару – аналітики
17:39
У Торецьку точаться бої, Сили оборони стримують окупантів — ОТГ «Луганськ»
16:55
Росіяни щодня обстрілюють Костянтинівку: скільки людей залишається у прифронтовому місті
16:20
Пропагандисти РФ заявили про «зникнення» цілої бригади ЗСУ на Покровському напрямку: у Генштабі відповіли
15:59
Литва передасть 13 млн євро на відновлення України
15:35
Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії: обговорили гуманітарне розмінування та реабілітацію дітей
15:17
«Українська правда» заявила про системний тиск з боку Офісу президента
14:57
Бійці НГУ за два тижні знищили 36 танків на Харківському напрямку
14:18
Засідання у форматі «Рамштайн» відкладено, нову дату визначають — ЗМІ
13:37
Рада підтримала перейменування двох міст на Одещині та Миколаївщині
12:58
Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині загинули п'ятеро людей і 32 дістали поранення
усі новини
ВІДЕО
Наслідки удару з урахуванням зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ. Фото: кадр із відео ЗСУ та СБУ уразили базу зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ: там були сотні безпілотників
09 жовтня, 22:20
Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії. Фото: кадр із відео Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії: обговорили гуманітарне розмінування та реабілітацію дітей
09 жовтня, 15:35
За 2 тижні на Харківському напрямку знищено 36 танків. Фото: кадр із відео Бійці НГУ за два тижні знищили 36 танків на Харківському напрямку
09 жовтня, 14:57
Момент збиття «Шахедів». Фото: кадр із відео Військові ВМС показали момент збиття БпЛА «Шахед»
09 жовтня, 10:15
Арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області атакували БпЛА Арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області атакували БпЛА
09 жовтня, 07:24
Пожежа на нафтобазі у Феодосії. Фото: соцмережі Атака на нафтобазу у Феодосії: ЗСУ вдарили по ній ракетами ATACMS, там вибухнула ще одна цистерна
08 жовтня, 22:39

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір