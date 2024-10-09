Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області: шість людей загинули, ще вісім – поранені

Російські війська балістичними ракетами вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



За його словами, пошкодження отримало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз Shui Spirit.



«Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією за останні чотири дні», – розповів Кулеба.



Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок атаки шість людей загинули, ще вісім – отримали поранення.



«Четверо поранених перебувають у важкому стані. Усі постраждалі – громадяни України. Їм надається вся необхідна допомога», – наголосив начальник Одеської ОВА.

Нагадаємо, що ввечері 8 жовтня російська авіація скинула авіабомби на Костянтинівку, внаслідок чого одна людина загинула, ще шість – отримали поранення.