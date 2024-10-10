Массированный удар РФ по Украине: известно, как отработала ПВО

ПВО сбила 41 БПЛА. Фото: Воздушные силы

В ночь на 10 октября российские оккупанты атаковали Украину с помощью 62 ударных БПЛА и 8 ракет различных типов. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 41 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



В ведомстве уточнили, что радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более полусотни средств воздушного нападения, в частности:

2 баллистические ракеты Искандер-М (район пусков — Крым);

1 управляемая авиационная ракета Х-31П (Крым);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (Крым);

3 зенитные управляемые ракеты С-300 (оккупированная Донетчина);

62 ударные дроны-камикадзе (районы пусков — Приморско-Ахтарск, Курск — РФ).

ПВО сбила 41 БПЛА в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях. Кроме того, 14 беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ.



По состоянию на 11:00 боевая работа продолжается. Несколько БпЛА (предположительно ударные) — в воздушном пространстве Украины. Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге.



В результате российского удара ракетами и ударными БПЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донецкой областях.



Ранее мы писали, что украинская ПВО сбила 21 дрон над Украиной.