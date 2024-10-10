Масований удар РФ по Україні: відомо, як відпрацювала ППО

ППО збила 41 БПЛА. Фото: Повітряні сили

У ніч на 10 жовтня російські окупанти атакували Україну за допомогою 62 ударних БПЛА та 8 ракет різних типів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 41 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



У відомстві уточнили, що радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад півсотні засобів повітряного нападу, зокрема:

2 балістичні ракети Іскандер-М (район пусків — Крим);

1 керована авіаційна ракета Х-31П (Крим);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (Крим);

3 зенітні керовані ракети С-300 (окупована Донеччина);

62 ударні дрони-камікадзе (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ).

ППО збила 41 БПЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях. Крім того, 14 безпілотників локально втрачено у різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ.



Станом на 11:00 бойова робота продовжується. Декілька БпЛА (імовірно ударні) — у повітряному просторі України. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.



Внаслідок російського удару ракетами та ударними БПЛА вражені цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Одеській, Полтавській та Донецькій областях.



Раніше ми писали, що українська ППО збила 21 дрон над Україною.