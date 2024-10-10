Масований удар РФ по Україні: відомо, як відпрацювала ППО

У ніч на 10 жовтня російські окупанти атакували Україну за допомогою 62 ударних БПЛА та 8 ракет різних типів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 41 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
У відомстві уточнили, що радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад півсотні засобів повітряного нападу, зокрема:
ППО збила 41 БПЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях. Крім того, 14 безпілотників локально втрачено у різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ.
Станом на 11:00 бойова робота продовжується. Декілька БпЛА (імовірно ударні) — у повітряному просторі України. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.
Внаслідок російського удару ракетами та ударними БПЛА вражені цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Одеській, Полтавській та Донецькій областях.
Раніше ми писали, що українська ППО збила 21 дрон над Україною.
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