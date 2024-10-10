Удар по базе хранения «шахедов» в Краснодарском крае РФ: уничтожены десятки беспилолотников и тонны авиационного топлива

9 октября около 20:00 нанесли удар по складу БПЛА «Герань-2» в поселке Октябрьский Краснодарского края РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».



Эта территория находится в распоряжении 1-й эскадрильи беспилотных летательных аппаратов разведывательно-ударной бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».



В результате удара склад и его содержимое уничтожены:

БПЛА «Герань-2» – 45 единиц;

боевая часть «Герань-2» осколочно-фугасная – 53 единицы;

боевая часть «Герань-2» термобарическая – 55 единиц;

авиационный бензин – 4,5 тонны.

Пожар потушили спустя два часа после удара. Другие последствия атаки уточняются.

Напомним, что ночью 9 октября ВСУ и СБУ поразили базу хранения «шахедов» в Краснодарском крае РФ.