Удар по базе хранения «шахедов» в Краснодарском крае РФ: уничтожены десятки беспилолотников и тонны авиационного топлива

9 октября около 20:00 нанесли удар по складу БПЛА «Герань-2» в поселке Октябрьский Краснодарского края РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».
Эта территория находится в распоряжении 1-й эскадрильи беспилотных летательных аппаратов разведывательно-ударной бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».
В результате удара склад и его содержимое уничтожены:
Пожар потушили спустя два часа после удара. Другие последствия атаки уточняются.
Напомним, что ночью 9 октября ВСУ и СБУ поразили базу хранения «шахедов» в Краснодарском крае РФ.