Удар по базі зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ: знищені десятки безпілолотників та тонни авіаційного палива

9 жовтня близько 20:00 завдали удару по складу БПЛА «Герань-2» у селищі Октябрський Краснодарського краю РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Ця територія знаходиться у розпорядженні 1-ї ескадрильї безпілотних літальних апаратів розвідувально-ударної бригади безпілотної авіації ГРОМ «Каскад».



Внаслідок удару склад та його вміст знищені:

БПЛА «Герань-2» – 45 одиниць;

бойова частина «Герань-2» осколково-фугасна – 53 одиниці;

бойова частина «Герань-2» термобарична – 55 одиниць;

авіаційний бензин – 4,5 тонни.

Пожежу загасили через дві години після удару. Інші наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що вночі 9 жовтня ЗСУ та СБУ уразили базу зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ.