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Россияне атаковали поселок в Волновахском районе

11 октября 2024, 10:41

Россияне атаковали поселок в Волновахском районе

В пятницу, 11 октября, российские оккупанты обстреляли поселок Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.

«Состоялся вражеский обстрел из РСЗО Град поселка Великая Новоселка Волновахского района», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее мы писали, что российская армия за 10 октября в очередной раз атаковали Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов повреждены многоэтажки, административное здание, складское помещение и автомобили. 

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