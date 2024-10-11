Россияне атаковали поселок в Волновахском районе

В пятницу, 11 октября, российские оккупанты обстреляли поселок Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.



«Состоялся вражеский обстрел из РСЗО Град поселка Великая Новоселка Волновахского района», — говорится в сообщении.



Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.



Ранее мы писали, что российская армия за 10 октября в очередной раз атаковали Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов повреждены многоэтажки, административное здание, складское помещение и автомобили.