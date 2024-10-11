Росіяни атакували селище у Волноваському районі, є поранений

У п'ятницю, 11 жовтня, російські окупанти обстріляли селище Велика Новосілка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



«Відбувся ворожий обстріл з РСЗВ Град селища Велика Новосілка Волноваського району», — йдеться у повідомленні.



Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.



Оновлено (15:21). Внаслідок обстрілу було поранено одну людину — Парпару Івана Івановича, 17.10.1976 року народження, чоловік отримав осколкові поранення. Також було пошкоджено три приватні будинки.



На місце події оперативно прибули рятувальні служби, медики та представники місцевої влади. Постраждалого госпіталізували.



Раніше ми писали, що російська армія за 10 жовтня вкотре атакувала Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено багатоповерхівки, адміністративну будівлю, складське приміщення та автомобілі.