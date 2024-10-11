Оккупанты дважды за сутки ударили по Покровской громаде: повреждены дома и автомобили

Российская армия за минувшие сутки, 10 октября, в очередной раз атаковала Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов повреждены многоэтажки, административное здание, складское помещение и автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«10 октября, в результате попадания вражеского дрона были повреждены 4 многоэтажки одного из микрорайонов города. От взрывной волны в квартирах местных жителей повылетали оконные и балконные рамы, остекление», — говорится в сообщении.



Кроме того, в тот же день, около 23:00 произошел обстрел села Гришино. В результате обстрела повреждено административное здание. Также огнем уничтожено складское помещение на площади 120 кв. м и два легковых автомобиля.



Информации о пострадавших и жертв не поступало.



Ранее мы писали, что за 10 октября россияне убили одного жителя Донетчины – в селе Новоселидовка.