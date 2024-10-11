РФ перебросила 50 тысяч военных в Курскую область: это ослабило россиян на Краматорском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: личная страница Сырского в Телеграм

Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в документальном фильме, который был показан в эфире национального телемарафона 10 октября.



По его словам, россияне перебросили эти силы с других фронтов, где они вели наступательные действия.



«Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных из других направлений. Такие действия привели к ослаблению российских группировок по другим направлениям, в частности в Запорожской, Херсонской областях и на Краматорском направлении. Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонной операции», – рассказал главком.

Напомним, что армия РФ оккупировала три села вблизи Мирнограда на Донетчине, в скором времени город ощутит попытки давления и усилий захватчиков прорываться на южные окраины.