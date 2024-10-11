РФ перекинула 50 тисяч військових в Курську область: це послабило росіян на Краматорському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: особиста сторінка Сирського у Телеграм

Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у документальному фільмі, який було показано в ефірі національного телемарафону 10 жовтня.



За його словами, росіяни перекинули ці сили з інших фронтів, де вони вели наступальні дії.



«Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків. Такі дії призвели до ослаблення російських угруповань на інших напрямках, зокрема у Запорізькій, Херсонській областях та на Краматорському напрямку. Це, звичайно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції», – розповів головком.

Нагадаємо, що армія РФ окупувала три села поблизу Мирнограда на Донеччині, незабаром місто відчує спроби тиску та зусиль загарбників прориватися на південні околиці.