Россияне оккупировали три села вблизи Мирнограда: в DeepState рассказали, что ждет город в скором времени

Ситуация вблизи Мирнограда. Фото: карта DeepState

Российские войска оккупировали три населенных пункта вблизи города Мирноград – села Николаевка, Красный Яр и Крутой Яр. Об этом сообщили аналитики DeepState.



В последнее время можно было наблюдать определенный спад активности в районе отрезка Гродовка-Новогродовка, но россияне постоянно пытались прорываться с разной интенсивностью через позиции украинских военных. Где-то оккупанты действительно уперлись и не имеют успехов, но есть участки, которые они все же прощупали на слабость. Очень часто успех проявляется в применении тактики обхода места, где противник встречает сопротивление.



Николаевка, по сути, является последним населенным пунктом перед Мирноградом. Так что в скором времени город ощутит попытки давления и усилий захватчиков прорываться на южные окраины.



«На сегодняшний день можно проследить определенную тенденцию, что войска РФ уперлись в позиции в виде взводных опорных пунктов и других инженерно-фортификационных сооружений. Но часть из них подготовлена ​​недостаточно качественно, часть расположена совершенно бессмысленно. Так что основной успех сдерживания лежит прямо на плечах наших отважных бойцов. Время покажет, какие силы и ресурсы будет задействовать враг для дальнейшего продвижения, но кроме пехоты и техники следует ожидать большую активизацию артиллерии, авиации, минометов и так далее. Не исключено, что именно в этот район подтянут дополнительные силы, чтобы собрать их для развития уже достигнутого успеха», – отметили аналитики.

Напомним, что в Минобороны РФ заявили о захвате Верхнекаменского на Донетчине. Однако информация оказалась фейком, ее опровергли даже Z-блогеры