Помогал российской армии захватить Бахмут: агент ФСБ получил пожизненный срок

Момент задержания агента ФСБ в Бахмуте. Фото: Донецкая областная прокуратура

Пожизненный срок заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, который действовал в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Он передавал оккупантам геолокации украинских войск во время боев за Бахмут. В зоне особого внимания российской спецслужбы были укрепрайоны и маршруты перемещения подразделений ВСУ в районе города. Развединформация требовалась россиянам для подготовки боевых операций, направленных на захват райцентра.



Сотрудники СБУ задержали мужчину в мае 2022 года во время контрдиверсионных мер. По данным следствия, агентом оказался 39-летний житель Бахмута, который попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских постов и видео в Телеграм-каналах. Там его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого установила ​​Служба безопасности.



Во время обысков у мужчины изъяли мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.



Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в сентябре СБУ задержала агента ФСБ среди офицеров ВСУ, ему обещали миллион рублей за координаты украинских позиций под городом Покровск Донецкой области.