Обещали миллион рублей за координаты позиций под Покровском: СБУ задержала агента ФСБ среди офицеров ВСУ

Задержание завербованного российской спецслужбой офицера ВСУ на Донетчине. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала агента ФСБ в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Он готовил серию воздушных ударов России по местам дислокации украинских войск на одном из самых «горячих» направлений фронта – Покровском.

По данным военной контрразведки СБУ, под прицелом россиян находились опорные и командные пункты одной из бригад ВСУ, держащей оборону в районе фронтового города. Чтобы получить координаты для огневого поражения, оккупанты дистанционно завербовали украинского военнослужащего, который служит в этой же бригаде.

В обмен на сотрудничество ФСБ «гарантировала» своему агенту миллион рублей. Впрочем, обещанной суммы он так и не получил, ведь тему денежного вознаграждения российская спецслужба использовала исключительно для вербовки предателя.

Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и задержали его, когда он фиксировал для РФ геолокацию передовых позиций ВСУ. На месте задержания у фигуранта изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором – оперативным сотрудником ФСБ. Его личность уже установили.

Кроме того, в ходе расследования дополнительно установили, что по указанию российской спецслужбы агент должен был «слить» ФСБ организационно-штатную структуру с личным составом бригады ВСУ, где проходил службу. Захватчики надеялись использовать эту информацию для новых вербовок и получения разведданных об обороне Покровска.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины

Продолжается расследование. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины сообщили, что речь идет о 26-летнем офицере ВСУ.

Напомним, что СБУ задержала российских агентов, которые поджигали автомобили украинских военные в Донецкой области.