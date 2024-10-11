Допомагав російській армії захопити Бахмут: агент ФСБ отримав довічний термін

Момент затримання агента ФСБ у Бахмуті. Фото: Донецька обласна прокуратура

Довічний термін ув'язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, який діяв у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Він передавав окупантам геолокації українських військ під час боїв за Бахмут. У зоні особливої ​​уваги російської спецслужби були укріпрайони та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ у районі міста. Розвідінформація була потрібна росіянам для підготовки бойових операцій, спрямованих на захоплення райцентру.



Співробітники СБУ затримали чоловіка у травні 2022 року під час контрдиверсійних заходів. За даними слідства, агентом виявився 39-річний житель Бахмута, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські пости та відео у Телеграм-каналах. Там його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого встановила Служба безпеки.



Під час обшуків у чоловіка вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.



Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у вересні СБУ затримала агента ФСБ серед офіцерів ЗСУ, йому обіцяли мільйон рублів за координати українських позицій під містом Покровськ Донецької області.