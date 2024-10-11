Германия вместе с тремя странами НАТО готовит для Украины большой пакет военной помощи: ВСУ получат системы ПВО

Система ПВО IRIS-T. Фото: Diehl Defence

Немецкая военная помощь Украине продолжается. Об этом во время совместного брифинга в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.



По его словам, для Германии центральной остается помощь украинской ПВО.



«До конца года при поддержке наших партнеров – Бельгии, Дании и Норвегии – мы поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 миллиарда евро. Он включает ПВО – IRIS-T, Skynex, Gepard – гаубицы, самоходные артиллерийские установки, бронемашины, боевые дроны, РЛС и боеприпасы», – рассказал Шольц.

Напомним, что в сентябре США объявили о военной помощи Украине на миллиарды долларов, в частности ВСУ получат новую батарею ЗРК Patriot.