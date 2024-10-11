Німеччина разом із трьома країнами НАТО готує для України великий пакет військової допомоги: ЗСУ отримають системи ППО

Система ППО IRIS-T. Фото: Diehl Defence

Німецька військова допомога Україні продовжується. Про це під час спільного брифінгу у Берліні із президентом України Володимиром Зеленським повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.



За його словами, для Німеччини центральною залишається допомога українській ППО.



«До кінця року за підтримки наших партнерів – Бельгії, Данії та Норвегії – ми поставимо до України ще один пакет на суму 1,4 мільярда євро. Він включає ППО – IRIS-T, Skynex, Gepard – гаубиці, самохідні артилерійські установки, бронемашини, бойові дрони, РЛС та боєприпаси», – розповів Шольц.

Нагадаємо, що у вересні США оголосили про військову допомогу Україні на мільярди доларів, зокрема ЗСУ отримають нову батарею ЗРК Patriot.