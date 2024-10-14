В оккупированном Северскодонецке жители старых районов города зимой останутся без тепла – ОВА

В оккупированной Луганской области отопительный сезон должен начаться в ближайшие дни, а в старых районах города Северскодонецк ситуация почти неизменна по сравнению с прошлогодней. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, уже осенью «коммунальщики» устроили показательные земляные работы посреди улиц города.



«Впрочем, до укладки теплотрасс и опрессовки многоэтажек дело так и не дошло. Третью зиму население останется без тепла», – отметил начальник ЛОВА.

Напомним, что оккупированный Мариуполь не готов к отопительному сезону, жители нескольких районов города могут остаться без тепла.