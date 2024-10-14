Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В оккупированном Северскодонецке жители старых районов города зимой останутся без тепла – ОВА

14 октября 2024, 12:13

В оккупированном Северскодонецке жители старых районов города зимой останутся без тепла – ОВА

В оккупированной Луганской области отопительный сезон должен начаться в ближайшие дни, а в старых районах города Северскодонецк ситуация почти неизменна по сравнению с прошлогодней. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, уже осенью «коммунальщики» устроили показательные земляные работы посреди улиц города.

«Впрочем, до укладки теплотрасс и опрессовки многоэтажек дело так и не дошло. Третью зиму население останется без тепла», – отметил начальник ЛОВА.

Напомним, что оккупированный Мариуполь не готов к отопительному сезону, жители нескольких районов города могут остаться без тепла.

ТЕГИ

Люди
Артем Лысогор
Места
Северскодонецк Луганская область
Прочее
Тепло Районы Зима Оккупация отопительный сезон

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:13
В оккупированном Северскодонецке жители старых районов города зимой останутся без тепла – ОВА
10:44
В Мариуполе зафиксировали большую переброску живой силы армии РФ: оккупанты могут готовиться к новому наступлению
10:22
На Кураховском направлении армия РФ наступает наиболее активно — Генштаб ВСУ
09:38
Мариуполь: В несущих стенах некоторых из домов появились трещины после «капремонта» — ЦНС
08:21
В Силах обороны рассказали о потерях российской армии за неделю
07:25
Войска РФ продвинулись вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Ситуация в Мирнограде. Расстрел украинских военных
23:00
Главное за день: РФ атаковала Сумы и Харьковскую область
08:57
Беспилотник атаковал оккупированные Ровеньки: загорелось топливо
23:00
Главное за день: ВСУ контролируют 50% Торецка. Армия РФ захватила три села
22:56
Население Донетчины сократилось в 5 раз, в Луганске появился сталинский прокурор — дайджест оккупации ►
21:45
В оккупированной Горловке под обстрелами ранены 4 человека — «ДНР»
18:40
Донецк и Макеевка полмесяца будут жить с ограниченным графиком подачи воды
14:25
После удара по нефтебазе в Феодосии у РФ возникли логистические проблемы
23:22
Главное за день: Удары по складу беспилотников и аэродрому в РФ. Обстрел Запорожья
23:10
Еще 10 работников школ и училищ в оккупации получили подозрения от украинских правоохранителей
16:06
Российские СМИ показали, как Стивен Сигал в 2022 году встречался в Еленовке с пленными «азовцами»
23:00
Главное за день: «Рамштайн» отменили. Обстрел Брянской области РФ
21:21
Российская чиновница возглавила «налоговую» на оккупированной Луганщине: она успела поработать в фейковой «ДНР»
17:59
Российские оккупанты замучили до смерти местного жителя Каховки — СМИ
все новости
14:23
Оккупанты атакуют Луганщину с помощью РСЗО «Град» и FPV-дронов — Лысогор
14:19
Россия нанесла ракетный удар по Одессе: повреждены гражданские корабли, есть погибший и раненые
14:08
Россияне атаковали авто у Гавриловки, погибли две женщины
13:56
В Курской области РФ бойцы ВСУ уничтожили российских морпехов, причастных к расстрелу украинских военнопленных
13:55
Умер бывший мэр Краматорска
13:22
«Борьба идет за каждые подъезд и улицу»: в ВСУ рассказали, какие районы Торецка контролирует армия РФ
12:59
Силы обороны могут уйти из Курской области в ближайшие недели — BILD
12:48
В Одессе раздаются взрывы, авиация РФ замечена в акватории Азовского моря
12:25
Орбан хочет сорвать предоставление помощи Украине — Politico
12:13
В оккупированном Северскодонецке жители старых районов города зимой останутся без тепла – ОВА
11:59
На Донетчине без электричества остаются 122 населенных пункта
11:55
Не смог ответить на вопрос «свої?»: бойцы 3 ОШБр ликвидировали оккупанта
11:35
Российская авиация вновь уронила бомбу на Белгородскую область
11:19
Россияне каждый раз отступали: украинская армия остановила продвижение войск РФ под Селидово – Bild
10:48
СБУ задержала двух агентов РФ, корректировавших огонь по Полтавщине и Сумщине
10:44
Новые удары по населенным пунктам Донетчины: за сутки россияне атаковали 12 раз
10:44
В Мариуполе зафиксировали большую переброску живой силы армии РФ: оккупанты могут готовиться к новому наступлению
10:22
На Кураховском направлении армия РФ наступает наиболее активно — Генштаб ВСУ
09:58
РФ за сутки обстреляла Покровск: пострадал человек и поврежден газопровод
09:45
Россия возобновила наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей – аналитики
все новости
ВИДЕО
В Курской области РФ бойцы ВСУ уничтожили российских морпехов, причастных к расстрелу украинских военнопленных В Курской области РФ бойцы ВСУ уничтожили российских морпехов, причастных к расстрелу украинских военнопленных
14 октября, 13:56
В Одессе слышны взрывы. Фото: кадр из видео В Одессе раздаются взрывы, авиация РФ замечена в акватории Азовского моря
14 октября, 12:48
Оккупант не смог ответить на вопрос, поставленный на украинском языке. Фото: кадр из видео Не смог ответить на вопрос «свої?»: бойцы 3 ОШБр ликвидировали оккупанта
14 октября, 11:55
Переброска живой силы российских войск через оккупированный Мариуполь. Фото: кадр из видео В Мариуполе зафиксировали большую переброску живой силы армии РФ: оккупанты могут готовиться к новому наступлению
14 октября, 10:44
Пожар на аэродроме «Оренбург-2», где базировался самолет Ту-134. Фото: кадр из видео В России на аэродроме сожгли военно-транспортный самолет Ту-134: кадры операции
14 октября, 08:54
Россияне атаковали Одесскую область 11 октября. Фото: Олег Кипер Стало известно, сколько ракет, КАБов и дронов применила РФ против Украины за неделю
13 октября, 13:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор