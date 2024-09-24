Оккупированный Мариуполь не готов к отопительному сезону: жители нескольких районов могут остаться без тепла

23 сентября в Мариуполе прошло совещание оккупантов о готовности к отопительному сезону захваченной части Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, совещание проводил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов.

«Ни Мариуполь, ни Волноваха к зиме не готовы. Мариуполь только начал замену теплотрасс от новой котельной на Левобережье и не успеет до октября. Снова большая часть района будет без центрального теплоснабжения. Такая же история по Центральному району. Общую готовность оценили в 60%. На практике, сколько людей будет обогреваться электричеством – неизвестно», – сказал Андрющенко.

Напомним, что ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о не готовности Мариуполя к отопительному сезону.