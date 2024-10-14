В окупованому Сіверськдонецьку жителі старих районів міста взимку залишаться без тепла – ОВА

В окупованій Луганській області опалювальний сезон має розпочатися найближчими днями, а у старих районах міста Сіверськодонецьк ситуація майже незмінна порівняно з тогорічною. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, вже восени «комунальники» влаштували показові земляні роботи посеред вулиць міста.



«Втім, до укладання теплотрас та опресування багатоповерхівок справа так і не дійшла. Третю зиму населення залишиться без тепла», – зазначив начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що окупований Маріуполь не готовий до опалювального сезону, мешканці кількох районів міста можуть залишитись без тепла.