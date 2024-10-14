РФ сбросила авиабомбу на село в Волновахском районе: трое пострадавших

В понедельник, 14 октября, российские оккупанты атаковали село Шахтерское Донецкой области с помощью авиационной бомбы. В результате обстрела есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.



«Состоялся вражеский обстрел УМПБ Д-30 СН села Шахтерское Волновахского района», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что получили ранения трое местных жителей - Высоцкий Александр Петрович, 11.07.1970 года рождения, Высоцкая Алла Викторовна, 09.05.1968 года рождения и Матроненко Мария Тимофеевна, 04.08.1937 года рождения.



Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Информация о повреждениях устанавливается.



Ранее мы писали, что российская армия за 13 октября обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак три района попали под российские обстрелы, есть жертвы и повреждения.