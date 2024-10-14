РФ скинула авіабомбу на село у Волноваському районі: троє постраждалих

У понеділок, 14 жовтня, російські окупанти атакували село Шахтарське на Донеччині за допомогою авіаційної бомби. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



«Відбувся ворожий обстріл УМПБ Д-30 СН села Шахтарське Волноваського району», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що отримали поранення троє місцевих жителів — Висоцький Олександр Петрович, 11.07.1970 року народження, Висоцька Алла Вікторівна, 09.05.1968 року народження та Матроненко Марія Тимофіївна, 04.08.1937 року народження.



Постраждалих було доставлено до найближчого медичного закладу. Інформація про пошкодження встановлюється.



Раніше ми писали, що російська армія за 13 жовтня обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак три райони потрапили під російські обстріли, є жертви та пошкодження.