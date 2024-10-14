Нацгвардейцы отразили штурм РФ на Харьковском направлении: ликвидирован взвод пехоты

Нацгвардейцы уничтожили технику и взвод пехоты. Фото: Спартан

Украинским военнослужащим 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» Национальной гвардии Украины удалось отразить штурм российских военных на Харьковском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



«На Харьковском направлении противник совершил очередную попытку штурма и пытался продвинуться к украинским позициям малыми группами. Впрочем, благодаря действиям воинов «Спартана» российский штурм не удался», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что аэроразведчики бригады обнаружили перемещение личного состава оккупантов и мгновенно нанесли огневые поражения ударными дронами и сбросами с БПЛА.



В результате точной работы штурм россиян остановлен. Оккупанты потеряли технику, в частности БМП, и взвод пехоты.



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