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Нацгвардейцы отразили штурм РФ на Харьковском направлении: ликвидирован взвод пехоты

14 октября 2024, 17:59

Нацгвардейцы отразили штурм РФ на Харьковском направлении: ликвидирован взвод пехоты

Нацгвардейцы уничтожили технику и взвод пехоты. Фото: Спартан Нацгвардейцы уничтожили технику и взвод пехоты. Фото: Спартан

Украинским военнослужащим 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» Национальной гвардии Украины удалось отразить штурм российских военных на Харьковском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

«На Харьковском направлении противник совершил очередную попытку штурма и пытался продвинуться к украинским позициям малыми группами. Впрочем, благодаря действиям воинов «Спартана» российский штурм не удался», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что аэроразведчики бригады обнаружили перемещение личного состава оккупантов и мгновенно нанесли огневые поражения ударными дронами и сбросами с БПЛА.

В результате точной работы штурм россиян остановлен. Оккупанты потеряли технику, в частности БМП, и взвод пехоты.

Ранее мы писали, что пограничники бригады «Гарт» уничтожили пушку-гаубицу РФ Д-20 на Волчанском направлении. 

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