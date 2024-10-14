Нацгвардійці відбили штурм РФ на Харківському напрямку: ліквідовано взвод піхоти

Українським військовослужбовцям 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України вдалося відбити штурм російських військових на Харківському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.
«На Харківському напрямку противник здійснив чергову спробу штурму та намагався просунутися до українських позицій малими групами. Втім, завдяки діям воїнів «Спартану» російський штурм не вдався», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що аеророзвідники бригади виявили переміщення особового складу окупантів та миттєво завдали вогневих поразок ударними дронами та скидами з БПЛА.
Внаслідок точної роботи штурм росіян зупинено. Окупанти втратили техніку, зокрема БМП, та взвод піхоти.
Раніше ми писали, що прикордонники бригади «Гарт» знищили гармату-гаубицю РФ Д-20 на Вовчанському напрямі.
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