На оккупированной Луганщине россияне усиленно проверяют мужчин: в ОВА объяснили, с чем это связано

В оккупированной Луганской области на участке автодороги между городом Северскодонецк и поселком Новоайдар россияне усиленно проверяют мужчин. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, оккупанты заявляют, что якобы разыскивают особо опасных преступников.



«Но тщательное внимание уделяется, как всегда, лицам призывного возраста. Осенняя мобилизационная кампания в так называемой «ЛНР» в разгаре», – заявил Лысогор.

Напомним, что в оккупированном Северскодонецке жители старых районов города зимой останутся без тепла.