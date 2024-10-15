На окупованій Луганщині росіяни посилено перевіряють чоловіків: у ОВА пояснили, із чим це пов'язано

В окупованій Луганській області на ділянці автодороги між містом Сіверськодонецьк та селищем Новоайдар росіяни посилено перевіряють чоловіків. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, окупанти заявляють, що нібито розшукують особливо небезпечних злочинців.



«Але ретельна увага приділяється, як завжди, особам призовного віку. Осіння мобілізаційна кампанія у так званій «ЛНР» у розпалі», – заявив Лисогор.

Нагадаємо, що в окупованому Сіверськодонецьку жителі старих районів міста взимку залишаться без тепла.