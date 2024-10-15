У кафе возле оккупированного Енакиево нашли мощную авиабомбу

Неразорвавшуюся авиабомбу обнаружили вблизи кафе в поселке возле Енакиево Донецкой области. Карта Google

Неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500 найдена у кафе в оккупированном поселке Корсунь возле Енакиево. Пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на свои источники.

По подсчетам ASTRA, это как минимум 129 авиабомба, упавшая в результате нештатного схода на Россию и оккупированные территории Украины с марта по октябрь этого года.

Ранее сообщалось, что для противодействия украинским ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ. Ранее были опубликованы подтверждения использования крылатой ФАБ-3000 в Украине. Цифры в названии таких бомб обозначают общий вес изделия.

Активно использовать УМПК российская армия начала весной этого года. И сразу вскрылась проблема обновленных ФАБ — часто бомбы попросту не долетают до Украины. По подсчетам ASTRA, всего с марта по сентябрь российские самолеты уронили как минимум 129 авиабомб на Россию и оккупированные территории Украины. Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сходе они не взрываются — бомбы постфактум уничтожают взрывотехники.