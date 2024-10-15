Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

У кафе возле оккупированного Енакиево нашли мощную авиабомбу

15 октября 2024, 11:33

У кафе возле оккупированного Енакиево нашли мощную авиабомбу

Неразорвавшуюся авиабомбу обнаружили вблизи кафе в поселке возле Енакиево Донецкой области. Карта Google Неразорвавшуюся авиабомбу обнаружили вблизи кафе в поселке возле Енакиево Донецкой области. Карта Google

Неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500 найдена у кафе в оккупированном поселке Корсунь возле Енакиево. Пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на свои источники.

По подсчетам ASTRA, это как минимум 129 авиабомба, упавшая в результате нештатного схода на Россию и оккупированные территории Украины с марта по октябрь этого года.

Ранее сообщалось, что для противодействия украинским ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ. Ранее были опубликованы подтверждения использования крылатой ФАБ-3000 в Украине. Цифры в названии таких бомб обозначают общий вес изделия.

Активно использовать УМПК российская армия начала весной этого года. И сразу вскрылась проблема обновленных ФАБ — часто бомбы попросту не долетают до Украины. По подсчетам ASTRA, всего с марта по сентябрь российские самолеты уронили как минимум 129 авиабомб на Россию и оккупированные территории Украины. Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сходе они не взрываются — бомбы постфактум уничтожают взрывотехники. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Енакиево Авиабомба Оккупированная территория ФАБ-500

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:50
«Жизнь практически остановилась»: в оккупированном Лисичанске жители отдаленных районов остаются без воды, тепла и связи – ОВА
11:33
У кафе возле оккупированного Енакиево нашли мощную авиабомбу
11:07
На оккупированной Луганщине россияне усиленно проверяют мужчин: в ОВА объяснили, с чем это связано
10:58
Производство стали в Украине может сократиться вдвое в случае потери Покровска
10:35
Российские войска подошли на 2 километра к городу Курахово Донецкой области — аналитик BILD
09:45
ВСУ уничтожили российскую САУ «Пион» в оккупированной Херсонской области
09:40
На Торецком направлении войска РФ предприняли три атаки — Генштаб ВСУ
23:28
В оккупации людей вынуждают получать российские паспорта — иначе нельзя получить льготные лекарства
23:16
Главное за день: ВСУ отбили позиции вблизи Селидово. Обстрелы Покровска и Одессы
22:59
«ЛНР» освобождает от ответственности тех, кого ранее осудили за «референдум» на Луганщине
21:59
В оккупированной Горловке двое детей получили ожоги — нашли осколок снаряда
16:30
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:13
В оккупированном Северскодонецке жители старых районов города зимой останутся без тепла – ОВА
10:44
В Мариуполе зафиксировали большую переброску живой силы армии РФ: оккупанты могут готовиться к новому наступлению
10:22
На Кураховском направлении армия РФ наступает наиболее активно — Генштаб ВСУ
09:38
Мариуполь: В несущих стенах некоторых из домов появились трещины после «капремонта» — ЦНС
08:21
В Силах обороны рассказали о потерях российской армии за неделю
07:25
Войска РФ продвинулись вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Ситуация в Мирнограде. Расстрел украинских военных
23:00
Главное за день: РФ атаковала Сумы и Харьковскую область
все новости
13:06
Пограничники уничтожили минометный расчет и грузовик россиян
12:50
«Жизнь практически остановилась»: в оккупированном Лисичанске жители отдаленных районов остаются без воды, тепла и связи – ОВА
12:49
Ракетный удар по Николаеву: возросло количество раненых
12:35
С начала вторжения РФ совершила 637 преступлений против журналистов
12:04
«Город стерт до основания»: в Торецке не осталось уцелевших домов, уничтожены целые районы
11:59
Зеленскому отправили на подпись законопроект о повышении налогов
11:46
В Курской области погибли 40 военных РФ, разбившись о «зубы дракона»
11:33
У кафе возле оккупированного Енакиево нашли мощную авиабомбу
11:30
РФ атакует Кураховскую громаду КАБами, артиллерией и дронами: за сутки пострадал местный житель
11:07
На оккупированной Луганщине россияне усиленно проверяют мужчин: в ОВА объяснили, с чем это связано
10:59
Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о «стратегическом партнерстве» РФ с КНДР
10:58
Производство стали в Украине может сократиться вдвое в случае потери Покровска
10:44
РФ атакует ракетами юг Украины: в Белгород-Днестровском районе прогремели взрывы
10:35
Российские войска подошли на 2 километра к городу Курахово Донецкой области — аналитик BILD
10:32
За сутки армия РФ обстреляла четыре района Донетчины: разрушены дома, пострадали местные жители
10:20
СБУ задержала предателя, наводившего российскую артиллерию на позиции ВСУ возле Часов Яра
09:58
Оккупанты дважды обстреляли Покровск: повреждены дома
09:45
ВСУ уничтожили российскую САУ «Пион» в оккупированной Херсонской области
09:40
На Торецком направлении войска РФ предприняли три атаки — Генштаб ВСУ
09:33
Россияне сбросили авиабомбу на село Шахтерское: есть пострадавшие, разрушено учебное заведение
все новости
ВИДЕО
Пограничники уничтожили минометный расчет и грузовик РФ. Фото: кадр из видео Пограничники уничтожили минометный расчет и грузовик россиян
15 октября, 13:06
140-й ОРБ уничтожил российскую САУ «Пион» на Херсонщине. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российскую САУ «Пион» в оккупированной Херсонской области
15 октября, 09:45
Эвакуация раненых людей в Селидово. Скрин видео: МВД Украины В Селидово под обстрелом ранены три человека: как проходила эвакуация ►
14 октября, 18:33
Нацгвардейцы уничтожили технику и взвод пехоты. Фото: Спартан Нацгвардейцы отразили штурм РФ на Харьковском направлении: ликвидирован взвод пехоты
14 октября, 17:59
Полицейские эвакуировали стариков из Селидово. Фото: кадр из видео Полицейские эвакуировали маломобильных пожилых из Селидово
14 октября, 15:30
Пограничники подбили гаубицу Д-20 на Волчанском направлении. Фото: кадр из видео Пограничники уничтожили гаубицу РФ Д-20 на Волчанском направлении
14 октября, 14:55

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор