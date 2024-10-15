Поблизу кафе під окупованим Єнакієво знайшли потужну авіабомбу

Авіабомбу, що не розірвалася, виявили поблизу кафе в селищі біля Єнакієвого Донецької області. Карта Google

Авіабомба ФАБ-500, що не розірвалася, знайдена поблизу кафе в окупованому селищі Корсунь біля Єнакієвого. Постраждалих та пошкоджень немає. Про це повідомляє видання ASTRA із посиланням на свої джерела.



За підрахунками ASTRA, це як мінімум 129 авіабомба, що впала в результаті позаштатного сходу на Росію та окуповані території України з березня до жовтня цього року.



Раніше повідомлялося, що для протидії українським ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на ФАБах з'являються крила та супутникове наведення, що дозволяють запускати бомби прямо з території РФ. Раніше було опубліковано підтвердження використання крилатої ФАБ-3000 в Україні. Цифри у назві таких бомб позначають загальну вагу виробу.



Активно використовувати УМПК російська армія розпочала навесні цього року. І відразу розкрилася проблема оновлених ФАБ — часто бомби просто не долітають до України. За підрахунками ASTRA, всього з березня по вересень російські літаки впустили щонайменше 129 авіабомб на Росію та окуповані території України. Найчастіше падають ФАБ-250 та ФАБ-500. Зазвичай, при позаштатному сході вони не вибухають — бомби постфактум знищують вибухотехніки.