На закупку российского газа и нефти Чехия потратила в пять раз больше, чем на помощь Украине

Чешская Республика потратила более 7 миллиардов евро на российскую нефть и газ, то есть в пять раз больше, чем 1,29 миллиарда евро, которые она предоставила в качестве помощи Украине. Об этом пишет Центр изучения демократии (CSD).

Отмечается, что импорт нефти в Чехию, которая вместе с Венгрией и Словакией использовала отступление от запрета ЕС на импорт российской нефти, принес Кремлю более 2,3 миллиарда евро.

В 2023 году зависимость Чехии от российской сырой нефти выросла до 60%, несмотря на намерения правительства постепенно отказаться от нее.

Единственный нефтеперерабатывающий завод в Чехии, польская компания Orlen Unipetrol, использовал освобождение от запрета ЕС на импорт российской нефти для закупки больших объемов дисконтированной российской сырой нефти, которая в среднем была на 21% дешевле азербайджанской нефти в 2023 году.