На закупівлю російського газу та нафти Чехія витратила вп'ятеро більше, ніж на допомогу Україні

Чеська Республіка витратила понад 7 мільярдів євро на російську нафту і газ, тобто вп'ятеро більше, ніж 1,29 мільярда євро, які вона надала як допомогу Україні. Про це пише Центр вивчення демократії (CSD).

Зазначається, що імпорт нафти до Чехії, яка разом із Угорщиною та Словаччиною використала відступ від заборони ЄС на імпорт російської нафти, приніс Кремлю понад 2,3 мільярди євро.

2023 року залежність Чехії від російської сирої нафти зросла до 60%, незважаючи на наміри уряду поступово відмовитися від неї.

Єдиний нафтопереробний завод у Чехії, польська компанія Orlen Unipetrol, використав звільнення від заборони ЄС на імпорт російської нафти для закупівлі великих обсягів дисконтованої російської сирої нафти, яка в середньому була на 21% дешевша за азербайджанську нафту в 2023 році.