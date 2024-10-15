В России первые военные из КНДР уже сбежали с позиций: это произошло в семи километрах от границы с Украиной – СМИ

18 военнослужащих из КНДР уже сбежали с позиций на границе Брянской и Курской областей РФ. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источники в украинской разведке.



Это произошло в семи километрах от государственной границы с Украиной.



Мотивы побега не установили, а войска РФ приступили к поискам. В то же время российские военные пытаются скрыть эту информацию от высшего командования.

Напомним, что всего в РФ сейчас проходят обучение несколько тысяч военных из КНДР, до конца года их могут отправить в Украину.

Для этого в составе российской бригады формируется батальон из северокорейских солдат.