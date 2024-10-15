У Росії перші військові з КНДР вже втекли з позицій: це сталося за сім кілометрів від кордону з Україною – ЗМІ

18 військовослужбовців із КНДР вже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей РФ. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела в українській розвідці.



Це сталося за сім кілометрів від державного кордону з Україною.



Мотиви втечі не встановили, а війська РФ розпочали пошуки. Водночас російські військові намагаються приховати цю інформацію від вищого командування.

Нагадаємо, що всього у РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР, до кінця року їх можуть відправити до України.

Для цього у складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів.