За 2 недели из Торецка выехали 2 тысячи человек

Руины Торецка. Скрин видео: Патрульная полиция

Эвакуация жителей из Торецка Донецкой области продолжается, несмотря на постоянные обстрелы города. За две недели его покинули две тысячи человек, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.



Он показал видео разрушенного города, снятое аэроразведкой бригады «Хищник» патрульной полиции.

Как сообщалось, город сильно поврежден боевыми действиями. РФ массированно обстреливает Торецк так же как ранее это делала с другими украинскими городами Донецкой области.