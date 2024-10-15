«Город стерт до основания»: в Торецке не осталось уцелевших домов, уничтожены целые районы

Город Торецк Донецкой области стерт до основания. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.



По ее словам, Торецк сейчас выглядит еще хуже, чем город Часов Яр.



«Враг пытается уничтожать районы и продвигаться там, где уже ничего нет. Враг использует тактику – «используем артиллерию, уничтожаем город, уничтожаем районы». В Торецке не то что домов некоторых нет, там и целых районов нет», – рассказала Бобовникова.

Напомним, что российские войска продвинулись в Торецке и вблизи Угледара.