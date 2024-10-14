«Борьба идет за каждые подъезд и улицу»: в ВСУ рассказали, какие районы Торецка контролирует армия РФ

Ситуация в Торецке. Фото: карта DeepState

Ситуация в Торецке действительно тяжелая, динамическая и постоянно меняется. Об этом эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.



По ее словам, борьба идет буквально за каждые подъезд и улицу.



«Мы видим, что восточные и юго-восточные районы города – сейчас там находится враг. Однако за другие части города ведутся активные бои. И мы сдерживаем там врага. Противник штурмует наши позиции малыми группами – это по 5-7 человек под прикрытием артиллерии, минометов, FPV», – рассказала спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что Россия возобновила наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей.