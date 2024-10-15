В Донецкой области запустили онлайн-платформу для коммуникации бизнеса и власти

В Донецкой области 15 октябре начала работу региональная онлайн-платформа для коммуникации власти и бизнеса. Об этом сообщил глава областной овеянной администрации Вадим Филашкин.



Платформа «Диалог власти и бизнеса» создана по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Цель платформы — оперативное решение проблемных вопросов предпринимателей в каждой области.



«Еженедельно на базе Донецкой ОГА будем проводить открытые онлайн-встречи предпринимателей с представителями власти», — сообщил Филашкин.



Первый диалог между властью и бизнесом состоится в пятницу, 18 октября. Онлайн будут обсуждать вопросы бронирования работников и коммуникации с ТЦК.



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