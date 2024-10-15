У Донецькій області запустили онлайн-платформу для комунікації бізнесу та влади

У Донецькій області 15 жовтня розпочала роботу регіональна онлайн-платформа для комунікації влади та бізнесу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Платформу «Діалог влади та бізнесу» створено за дорученням президента України Володимира Зеленського. Мета платформи — оперативне розв'язання проблемних питань підприємців у кожній області.



«Щотижня на базі Донецької ОДА проводитимемо відкриті онлайн-зустріч підприємців з представниками влади», — повідомив Філашкін.



Перший діалог між владою та бізнесом відбудеться у п'ятницю, 18 жовтня. Онлайн будуть обговорювати питання бронювання працівників та комунікації з ТЦК.



Для участі необхідно зареєструватися за посиланням.