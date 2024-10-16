В Дружковке Донецкой области сотрудники ГСЧС спасли мужчину из разбитого автомобиля

Из разбитого автомобиля в Дружковке сотрудники ГСЧС спасли мужчину. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Сотрудники ГСЧС спасли мужчину из разбитого в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиля в городе Дружковка Донецкой области. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГСЧС в Донецкой области

Отмечается, что 15 октября в результате лобового столкновения двух автомобилей в городе Дружковка Краматорского района в одном из автомобилей был заблокирован мужчина.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что в результате дорожно-транспортного происшествия в кабине автомобиля Volkswagen Transporter был заблокирован водитель.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали из разбитой машины мужчину и передали его работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.