У Дружківці Донецької області співробітники ДСНС врятували чоловіка з розбитого автомобіля

Співробітники ДСНС врятували чоловіка з розбитої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіля у місті Дружківці Донецької області. Про це сьогодні повідомила пресслужба ДСНС у Донецькій області.
Зазначається, що 15 жовтня внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів у місті Дружківка Краматорського району в одному з автомобілів було заблоковано чоловіка.
Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в кабіні автомобіля Volkswagen Transporter було заблоковано водія.
Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували із розбитої машини чоловіка та передали його працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
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