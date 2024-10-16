У Дружківці Донецької області співробітники ДСНС врятували чоловіка з розбитого автомобіля

У Дружківці з понівічіого авто співробітники ДСНС врятували чоловіка. Фото: ДСНС у Донецькій області

Співробітники ДСНС врятували чоловіка з розбитої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіля у місті Дружківці Донецької області. Про це сьогодні повідомила пресслужба ДСНС у Донецькій області.

Зазначається, що 15 жовтня внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів у місті Дружківка Краматорського району в одному з автомобілів було заблоковано чоловіка.

Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в кабіні автомобіля Volkswagen Transporter було заблоковано водія.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували із розбитої машини чоловіка та передали його працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.