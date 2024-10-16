Зеленский в ближайшие месяцы надеется получить приглашение Украины в НАТО – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде. Фото: ОПУ

16 октября после представления «плана победы» в парламенте президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами фракций и групп в Верховной Раде. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.



На встрече обсуждались, в частности, «план победы» и международная поддержка. Разговор шел о ключевых тезисах выступления президента. Зеленский выразил надежду получить приглашение в НАТО в течение следующих нескольких месяцев, хотя о полноценном членстве речь не идет.



Как пишет британское агентство Reuters со ссылкой на слова посла Украины при НАТО Натальи Галибаренко, Украина просит предоставить приглашение в НАТО до того, как президент США Джо Байден покинет Белый дом.



«Наша идея состоит в том, что предоставление Украине приглашения сейчас является политическим сигналом. Мы искренне верим, что это может быть частью наследия нынешней американской администрации», – отметила Галибаренко.

Напомним, что Владимир Зеленский в Верховной Раде представил «план победы» Украины.