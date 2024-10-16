Зеленський у найближчі місяці сподівається отримати запрошення України до НАТО – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді Фото: ОПУ

16 жовтня після представлення «плану перемоги» у парламенті президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами фракцій та груп у Верховній Раді. Про це повідомило видання «Українська правда» з посиланням на джерела.



На зустрічі обговорювалися, зокрема, «план перемоги» та міжнародна підтримка. Розмова йшла про ключові тези виступу президента. Зеленський висловив сподівання отримати запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців, хоча про повноцінне членство не йдеться.



Як пише британське агентство Reuters з посиланням на слова посла України при НАТО Наталії Галібаренка, Україна просить надати запрошення до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.



«Наша ідея полягає в тому, що надання Україні запрошення зараз є політичним сигналом. Ми щиро віримо, що це може бути частиною спадщини нинішньої американської адміністрації», – наголосила Галібаренко.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у Верховній Раді представив «план перемоги» України.